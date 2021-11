Garimpeiros são mortos em chacina durante a madrugada, no rio Japurá

Três homens foram mortos com disparos de arma de fogo, em um garimpo no Rio Japurá, a cerca de 3 horas do município que leva o mesmo nome (distante 744 quilômetros de Manaus), na madrugada desta sexta-feira (12), por volta de 1h.

De acordo com o investigador Carlos Cavalcanti, gestor da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá, uma das vítimas seria o proprietário de uma draga e as demais, funcionárias dele, todos com idades em torno dos 30 anos. No local era praticada a exploração ilegal de ouro e o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas.

Cavalcanti ressalta que as investigações acerca do caso estão em andamento, e, mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.

Com informaçõs da Polícia Civil do Amazonas