Gil Romero é condenado a 63 anos de prisão pelas mortes de Débora e bebê em Manaus

Na madrugada desta segunda-feira (1º), após cinco dias de um julgamento complexo no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, a 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus definiu o futuro dos réus Gil Romero Machado Batista e José Nílson Azevedo da Silva, acusados de matar a jovem Débora da Silva Alves, de 18 anos e o bebê que ela esperava.

Sob a presidência do juiz titular Fábio Alfaia, o Conselho de Sentença acolheu de formas distintas as teses da acusação para cada um dos envolvidos.

Gil Romero Machado Batista: Pena Máxima por Múltiplos Crimes

O mentor e executor do crime recebeu a punição mais severa, sendo condenado por todos os crimes descritos na denúncia do Ministério Público. A somatória das penas resultou em 63 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

A condenação de Gil Romero foi estruturada sobre os seguintes crimes:

Feminicídio: Homicídio qualificado devido à condição de sexo feminino da vítima, envolvendo violência doméstica e menosprezo à condição de mulher.

Qualificadoras adicionais: O crime foi cometido mediante emboscada (recurso que dificultou a defesa da vítima) e meio cruel.

Aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante: Pela morte do bebê de 8 meses que a adolescente carregava.

Ocultação de cadáver: Pela tentativa de destruir o corpo da jovem em um tonel com fogo e ocultá-lo na mata.

A defesa técnica de José Nilson obteve sucesso parcial ao convencer os jurados a afastar as acusações mais graves de autoria direta. O Conselho de Sentença decidiu afastar o feminicídio e duas qualificadoras em relação a ele.

Sua condenação foi fixada em 17 anos e 8 meses de prisão, baseada em:

Homicídio Qualificado por Motivo Torpe: Condenado por coparticipação, entendendo-se que sua motivação (auxiliar Gil Romero no crime) foi moralmente reprovável e repugnante.

O veredito foi lido nas primeiras horas do dia, encerrando uma longa sessão iniciada na quarta-feira (27), marcada por intensos debates entre a acusação e as defesas dos réus.

O crime

O crime contra Débora, grávida de oito meses, ocorreu em julho de 2023 em Manaus. Ela foi atraída até a Usina Termoelétrica Mauá 2, no bairro Mauazinho, onde foi asfixiada com um fio elétrico por Gil Romero Machado Batista e um comparsa. Após a morte, o corpo foi colocado em um tonel e queimado. O bebê, chamado Arthur, também foi morto e encontrado pelos pais de Débora cerca de um mês após o crime.

Os restos mortais da criança estavam no mesmo local onde a mãe foi assassinada. O caso chocou pela extrema violência e pela motivação: segundo o Ministério Público, Gil Romero queria ocultar a paternidade da criança e evitar que sua relação extraconjugal fosse descoberta.

Esse episódio ficou marcado como um dos mais brutais da história recente do Amazonas e se tornou símbolo da luta por justiça em crimes contra mulheres e crianças.