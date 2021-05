Homem acusado de homicídio é preso na zona rural de Tefé

Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar juntamente com agentes da Polícia Civil, prenderam na manhã de quinta-feira 20, o nacional F. C. S de 22 anos por Homicídio.

O local da prisão foi numa localidade situada no lago de Tefé, distante da cidade 50 minutos de viagem em lancha rápida. O homicídio aconteceu no dia 25/04 do corrente ano na cidade de Tefé, na ocasião a vítima havia sido alvejada comum tiro no pescoço e veio a falecer.

Os Policiais militares receberam informações de que o autor do crime estava escondido na referida localidade e passaram tais informações à Polícia Civil, que de imediato angariou recursos para cumprir o mandado de prisão que estava em aberto em desfavor do infrator.

Sendo assim os Policiais saíram do porto de Tefé em lancha rápida do 3° BPM, e chegando na localidade obtiveram êxito na captura do infrator. Ao ser indagado sobre o delito, este confessou o feito.

Foi dada voz de prisão ao infrator, sendo conduzido e apresentado na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3 BPM/tefé