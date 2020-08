Homem é detido com drogas no porto de Tabatinga

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na manhã desta quinta-feira (27/08), durante a Operação “Hórus”, um homem de 28 anos por tráfico de drogas no bairro Dom Pedro I, no porto do município de Tabatinga.

Com ele, os policiais apreenderam 1 quilo de supostamente maconha tipo skunk, um aparelho celular e a quantia de R$ 400,00 em espécie.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro quando denúncia anônima, por volta das 10h, informando que um indivíduo estava no porto da cidade, tentando transportar drogas de Tabatinga ao município de Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros da capital). Ao chegar à área do porto, a guarnição logo avistou um homem com as mesmas características informadas, em atitude suspeita.

Após abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram com ele os materiais apreendidos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido à 4ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Simulacro de arma de fogo

Já na última quarta-feira (26), policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Tabatinga detiveram, por volta das 22h, um homem de 26 anos portando arma de fogo ilegal, a bordo de um carro Fiat Uno verde, de placa NNC-7636, que conduzia pela rua T2, bairro Dom Pedro I.

De acordo com os policiais, a guarnição fazia patrulhamento ostensivo na área onde se deu a detenção, dentro da Operação “Hórus”, quando observou as atitudes suspeitas do homem e o abordou. Na revista pessoal, foi encontrado com ele um simulacro de arma de fogo, calibre 9 mm, com seis munições de festim, e um aparelho celular.

Diante do flagrante de posse de arma de fogo ilegal, o suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com seus pertences, inclusive o carro, para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Tabatinga para os procedimentos legais.