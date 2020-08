Homem é detido por roubo e porte ilegal de arma de fogo em Coari

Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) detiveram na noite desta sexta-feira (21/08) um homem por roubo e porte ilegal de arma de fogo no bairro União, município de Coari. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 22, com numeração suprimida e quatro munições calibre 22, estando uma delas deflagrada.

Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando foram acionados por populares, por volta das 20h, informando que dois indivíduos tinham acabado de cometer roubos a transeuntes que saíam de um evento no Centro Cultural. A guarnição iniciou buscas e logo avistou um dos suspeitos. Após abordagem, durante revista pessoal, foram encontrados com ele os itens apreendidos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido à 10ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Foi constatado ainda que ele já possuía outras passagens na polícia, sendo um dos comparsas da dupla de assaltantes presa na noite de quinta-feira (20/08), que atuam a partir do bairro Urucu, se reunindo na rua Crispiliano Sales.