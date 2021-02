Homem é detido suspeito de atacar trio com facão em Alvarães, um morreu

Um homem de 25 anos, de identidade não divulgada, foi detido na madrugada desta segunda-feira (22), suspeito de atacar três pessoas com um facão, ocasionando o óbito de uma delas, na comunidade Aldeia Ponta da Castanha, no lago de Tefé, município de Alvarães.

Conforme policias militares do 1° grupamento da Polícia Militar, subordinado ao 3°Batalhão de Polícia Militar, foram acionados na sede do grupamento por volta das 04h50, informando o ocorrido. As circunstâncias do crime não foram esclarecidas.

As vítimas, de 78 e 20 anos, foram feridos pelos cortes do facão e encaminhados ao Hospital de Tefé por moradores da comunidade. Uma outra vítima, de 18 anos, foi a óbito ainda na comunidade da Ponta da Castanha.

A guarnição deslocou com o presidente da comunidade, que havia chegado o grupamento pra informar os fatos, até a Vila de Nogueira, onde o autor do crime estava “amarrado”, pois os próprios comunitários o conduziram dessa forma para o entregar às autoridades.

Em seguida foi dada voz de prisão e conduzido ao Hospital de Alvarães, pois o mesmo apresentava lesões no braço direito e no rosto, proveniente da ocorrência e posteriormente apresentado na 57ª Delegacia Interativa de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.