Homem é preso após ser flagrado com drogas no centro de Tefé/Am

Policias Militares do 3° BPM/Tefé, por volta das 10:30min deste domingo (21), detiveram W. A. C [maior de idade] pelos crimes de ameaça e tráfico de drogas. Com o infrator foram apreendidos uma pedra de suposto entorpecente tipo pasta base de cocaína, uma porção de uma substância supostamente maconha tipo Skank, uma motocicleta, além de pertences pessoais. O fato ocorreu no Centro da cidade de Tefé/AM.

Os policiais faziam patrulhamento pelas ruas da cidade quando um cidadão se aproximou e disse que havia sido agredido e ameaçado de morte pelo infrator e informou também que o mesmo estaria atrás do prédio do Seminário e trajando uma camisa vermelha.

Foi feito deslocamento para o local e quando os policiais identificaram um cidadão numa motocicleta azul com as características repassadas pela vítima, despertou a atitude suspeita e procederam para a abordagem. Neste momento o infrator empreendeu fuga porém foi contido pela guarnição policial.

Diante dos fatos e da materialidade foi dada voz de prisão ao infrator e apresentado juntamente com os materiais do ilícito na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3 BPM/Tefé Foto: Divulgação