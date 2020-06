Homem é preso após ser flagrado dirigindo bêbado em Tefé

Policiais Militares do 3° BPM/Tefé, em patrulhamento de rotina na segunda-feira(01), receberam denúncia através de um mototaxista que um cidadão estava dirigindo um automóvel de marca Renalt, possivelmente sob influência de álcool, e havia causado um acidente com vítima e danos materiais.

Ao chegar no local do acidente o condutor do automóvel, identificado pelas iniciais J. Z. S. J. de 60 anos encontrava-se no interior do veículo e ao ser abordado pelos policiais militares, foi constatado que o mesmo estava dirigindo embriagado, pois apresentava nítidos sintomas de embriaguez e forte hálito alcoólico.

Segundo a PM, o infrator atropelou o cidadão W. C. T de 37 anos que não teve lesões graves, porém teve danos materiais em sua motocicleta. Foi perguntado do infrator se o mesmo havia ingerido bebida alcoólica e respondeu que estava bebendo em sua casa e saiu para comprar mais bebidas.

O infrator foi preso por direção perigosa e embriaguez ao volante, sendo conduzido à Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/3º BPM/Tefé