Homem é preso suspeito de homicídio qualificado em Alvarães

Policias Militares do 1° Grupamento da Polícia Militar (1°GPM/3°BPM) juntamente com Policiais Civis, por volta de 08h desta quarta-feira (28/07), cumpriram mandando de prisão preventiva em desfavor de um homem de 25 anos, suspeito do crime de homicídio qualificado.

O mandado foi expedido pelo Juiz de Direito da Comarca de Tefé. Os policiais conseguiram a informação da localização do acusado após a prisão de um outro infrator no último domingo (25/07), por gráfico de drogas, e que supostamente também teve participação no mesmo crime de homicídio.

Após diligências realizadas pelas equipes, foi possível localizar e prender o homem. Informações dão conta de que o desfavorecido já estava articulando a formação de uma quadrilha de alta periculosidade que levariam armas e drogas para Alvarães.

Diante dos fatos, o infrator foi detido e conduzido à 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município de Alvarães para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.