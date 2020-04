Homens são detidos com drogas e mais de R$12 mil em Tefé

Policiais militares do 1º Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município de Alvarães detiveram, na tarde desta quinta-feira (16/04), dois homens suspeitos de tráfico de drogas no rio Solimões, em Tefé. Com eles, os policiais apreenderam uma porção pesando aproximadamente 10g de supostamente maconha tipo skunk e a quantia de R$12.372,00 em espécie.

Os policiais que atenderam à ocorrência patrulhamento fluvial no rio Solimões e seus afluentes quando, por volta das 15h35, avistaram dois homens em uma canoa, com motor rabeta, em atitude suspeita. Após abordagem, durante revista pessoal e no interior da canoa, os policiais encontraram a porção de possivelmente entorpecentes e a quantia em dinheiro.

Ao serem indagados sobre a procedência e destinação do dinheiro, os suspeitos disseram que seria para comprar drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 57º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.