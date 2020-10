Homens são detidos com drogas em Carauari

Policiais civis da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, sob coordenação do investigador de polícia Emerson Cardoso, com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), prenderam, em flagrante, Antônio Moreira Emerson Lima Alves, 23, e José Jhones Lima Alves, 24, pelo crime de tráfico de drogas. As prisões ocorreram nesta quinta-feira (08/10), por volta das 15h30, na Travessa 01, Conjunto da Caixa, naquele município.

Segundo o investigador Emerson Cardoso, gestor da unidade policial, policiais militares efetuaram a prisão de um indivíduo que informou o local onde havia comprado o entorpecente que estava em posse.

Diante disso, os militares entraram em contato com a DIP do município, onde foi dado o andamento às diligências. Os investigadores foram ao local apontado pelo infrator, onde foi encontrada uma quantidade de drogas.

“No quintal da residência, foi encontrada uma porção de maconha tipo skunk, uma porção de oxi e 14 trouxinhas de substância entorpecente em posse de Emerson e José. Diante disso, foi dada voz de prisão aos dois que, em seguida, foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos”, explicou Cardoso

Procedimentos

Emerson e José foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos, eles permanecerão na carceragem da DIP à disposição da Justiça.