Jovem encontrada morta no bairro da Comara em Tabatinga/Am

Uma jovem de 18 a 20 anos foi encontrada morta, no sábado (04/01) no bairro da Comara, num local conhecido “Das Pedras”, na beira do Rio Solimões.

Um mototáxi, morador da Comara, foi preso suspeito de haver assassinado a vítima.

Segundo moradores da Comara a vítima estava bebendo na sexta-feira (03/01), em um bar no bairro, com 4 homens e uma mulher, e os mesmos depois foram tomar banho nesse local chamado “Nas Pedras”.

Quem encontrou o corpo foi o seu primo hoje, no sábado (04/01) de manhã às 7h. A polícia esteve no local. O corpo foi levado ao necrotério.

*Com informações do Portal O Tambaqui / Por: Carlos Gossel/Tabatinga / Foto: Ronei Elias