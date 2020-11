Mãe é presa por abandono de incapaz em Tefé

No domingo(01/11) policiais militares do 3° BPM/Tefé, atuaram em uma ocorrência de abandono de incapaz. Fato ocorrido no bairro Jerusalém em Tefé/Am.

Segundo o denunciante, havia uma criança de nome A. G. F. M de 6 anos, presa em um quarto chorando muito, abandonada por sua mãe de nome M.B. F de 21 anos. Uma equipe de policiais militares se deslocou até o local e depois de várias tentativas de retirar a criança do quarto, através de conversas para acalma-la, pois estava agitada, a mesma não conseguia abrir a janela.

Os policiais não conseguiram a chave reserva para entrar, tentaram contato com a mãe da criança, porém esta demorou para chegar no local. Diante do fato da criança estar muito agitada e para preservar a integridade física e mental da vítima, os policiais arrombaram a porta e resgataram a criança, aparentemente só assustada.

Assim que a mãe chegou no local, ela foi presa e encaminhada para a delegacia do município, junto coma a criança, para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3º BPM/Tefé/Foto: Fábio de Oliveira