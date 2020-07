Mais de 300 kg de maconha são apreendidos no aeroporto de Japurá/Am

Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Tefé, por meio do 4º Grupamento da Polícia Militar (GPM), apreenderam, na tarde de segunda-feira (29/06), 314 quilos supostamente de maconha do tipo skank no aeroporto do município de Japurá.

Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, por volta das 13h, durante patrulhamento pela cidade, receberam denúncia anônima informando que, no final da pista do aeroporto, no meio da mata, tinham várias bolsas escondidas com drogas.

Imediatamente, a guarnição fez o deslocamento e após buscas no local indicado, encontraram as bolsas com 188 tabletes possivelmente de maconha tipo skank.

Os policiais ainda realizaram buscas na mata e no entorno na pista, na intenção de localizar os responsáveis pela droga, mas não identificaram nenhum suspeito. Porém, localizaram mais duas bolsas com resquícios de drogas. Todo o material apreendido foi levado e apresentado na 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PM