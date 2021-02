Mais de 3kg de drogas são apreendidos em barco com destino a Manaus

Policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam mais de três quilos de drogas, na madrugada desta segunda-feira (08/02), em uma embarcação oriunda de Tefé com destino a capital amazonense. Duas pessoas foram presas com a droga que está avaliada em R$ 36 mil.

A apreensão ocorreu por volta das 3h, quando os policiais iniciaram uma abordagem na embarcação Leão de Judá V. Durante a revista no último andar, entre os botes salva-vidas, foi encontrado um pacote enrolado com camisas de algodão, onde a cadela policial Jade sinalizou a possibilidade de haver drogas. No pacote, havia 3,6 quilos de maconha tipo skunk, divididos em três tabletes.

Ao analisar as câmeras de segurança da própria embarcação, foi possível identificar o passageiro que seria o responsável pela substância entorpecente, um homem de 27 anos.

O passageiro suspeito, o proprietário da embarcação e o material ilícito apreendido foram levados a Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão – Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.

Fotos: Divulgação