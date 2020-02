MARAÃ Homem morre ao ser apunhalado no peito pela irmã durante briga

Um homem morreu ao ser apunhalado no peito no município de Maraã. O caso ocorreu na noite do último sábado (15) e a suspeita do crime seria a própria irmã de 21 anos da vítima e que está grávida de seis meses.

De acordo com a polícia, os dois irmãos tinham um histórico de brigas entre si. Porém, quando chegou na noite de sábado os dois acabaram se desentendendo novamente e a irmã acabou apunhalando a vítima no peito.

Ele ainda chegou a ser socorrido ao hospital, mas já chegou sem vida. Já a suspeita, que está grávida de seis meses, entrou em choque e acabou desmaiando. Familiares informaram que a mesma sofre de epilepsia e acabou entrando em convulsão.

A mulher também foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico e, após ser liberada, foi encaminhada à delegacia para os procedimentos cabíveis.