Maraã: PM encontra motocicleta furtada sendo “depenada”

No sábado(13), policiais militares do 3° Grupamento da Polícia Militar em Maraã, ao tomar conhecimento sobre um furto no dia anterior, tendo como vitima M.B.S. 35 anos, e como infrator D. M. de 22 anos, foram até o local, informado pelo autor e encontraram o veículo sendo “depenado”.

As peças estavam sendo retiradas para posteriormente serem negociadas. Algumas destas peças foram encontradas anteriormente na residência do pai do infrator, mais precisamente embaixo da cama do autor, confirmando a materialidade do crime e assim foi conduzido à Delegacia para a lavratura do estado de Flagrante

A motocicleta marca Honda, modelo CG Titan EX 150, cor branca chassi de final * 8940 foi encontrada e entregue a autoridade Policial da 60ª Delegacia Interativa de Polícia de Maraã para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/3ºBPM/Tefé