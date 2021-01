Maraã: Suspeitos de pirataria são detidos pela PM

Quatro homens foram detidos por policiais militares do 3º Grupamento da Polícia Militar, no sábado, em maraã/Am, acusados de praticar atos de pirataria nos rios do município.

Moradores das proximidades do porto de Maraã fizeram contato via telefone linha direta, denunciando que havia uma lancha rajada com quatro homens e armas de fogo que acabara de aportar em um flutuante próximo do barco pertencente a uma igreja.

Os Policiais Militares foram até o local informado e constataram ser verdadeira a informação, procedendo uma abordagem policial e verificaram que os supostos “piratas dos rios” estavam em posse de 03 armas brancas, 01 alicate (tipo de eletricista), 01 holofote (tipo capivara), 01 hélice (tipo palheta), 01 celular, 01 capa de chuva, espingarda calibre 20, rifle calibre 22, um bote de alumínio tipo lancha, 09 baldes para combustível e um motor de popa marca Yamaha de 200HP.

Diante da materialidade e dos fatos, foi dada voz de prisão aos infratores e conduzidos a delegacia de Maraã para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação