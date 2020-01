Meia tonelada de drogas é apreendida em área de mata no interior do AM

Meia tonelada de drogas foi encontrada em uma área de mata no município de Japurá, 744 km distante de Manaus, durante uma operação policial entre domingo (5) e terça (7). Segundo a polícia, o entorpecente estava em uma área de difícil acesso. Ninguém foi preso, e investigações devem continuar para que os responsáveis pelo tráfico na região sejam presos.

De acordo com o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, a polícia investigava um local em que a droga poderia estar escondida na mata, na Comunidade Mameloca. Um perímetro foi delimitado e as equipes foram deslocadas.

A operação contou com uma ação integrada de equipes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA), de policiais civis lotados na 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá, integrantes da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, do 3º Pelotão Especial de Fronteiras (PEF) de Vila Bittencourt do Exército Brasileiro e da Marinha Nacional da Colômbia.

Depois de três dias de buscas, os policiais encontraram 500 kg de droga, entre cocaína e maconha do tipo skunk. Segundo Mavignier, os entorpecentes estavam em uma área de difícil acesso, o que dificultou a localização da droga. Ninguém estava no local quando o entorpecente foi encontrado.

“Provavelmente, esconderam ali e se foram para outro local. Vamos continuar os trabalhos na área do Rio Juruá, que é uma das rotas das drogas que chegam em Manaus. Vamos atuar na fonte, para que essa droga não chegue na cidade e seja pulverizada”, disse o delegado.

Ainda conforme o delegado, a polícia já identificou um grupo responsável pela movimentação da droga em Japurá. As investigações devem continuar para que a polícia chegue aos envolvidos com o tráfico na área.

*Com informações do G1 Amazonas