Menor é apreendido com arma caseira e arma branca em Tefé

Policiais Militares do 3° BPM/Tefé apreenderam na noite do dia 24, B. C. V de 17 anos, por ato infracional análogo a roubo. Fato ocorrido no Mirante das Mangueiras nas proximidades do circo no Centro de Tefé/AM.

Após ter assaltado um cidadão nas proximidades do Mirante, o menor infrator foi detido por populares, e usou uma arma de fabricação artesanal similar a uma arma de fogo e uma arma branca tipo faca, com a qual desferiu um golpe em um dos populares que participou da sua detenção, atingindo a sua orelha direita.

A guarnição conduziu o menor ao Hospital Regional para atendimento médico, pois tinha várias escoriações provenientes da detenção pelos populares, posteriormente foi apresentado na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis. Ele já tem passagem pela polícia e é o principal suspeito de um homicídio ocorrido há quase dois anos em Tefé.

*Com informações do 3º BPM/Tefé