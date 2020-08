Mototaxista é preso e adolescente apreendido com arma em Coari

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari, atuando na Operação “Hórus”, nesta quarta-feira (05/08), por volta das 9h, detiveram um jovem de 19 anos em posse de arma de fogo e apreenderam um adolescente de 17 anos, na rua Governador Plínio Coelho, bairro Chagas Aguiar, naquele município.

Segundo os policiais, o jovem de 19 anos, que supostamente atua como mototaxista, e o adolescente, foram avistados no decorrer do patrulhamento ostensivo na área, em atitude suspeita. Após abordagem e revista pessoal nos suspeitos, foi encontrada com o mototaxista uma arma do tipo pistola, de calibre 22, contendo seis munições intactas.

Sem saber ou querer explicar a origem do armamento, o suspeito adulto recebeu voz de prisão, e o adolescente foi apreendido, sendo ambos conduzidos ao 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Coari para as medidas cabíveis.