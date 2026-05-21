Mulher é presa após filhos pequenos serem encontrados sozinhos em casa em Tefé

Ainda de acordo com a polícia, os conselheiros informaram que a mãe das crianças cumpria prisão domiciliar por homicídio. Após buscas, ela foi encontrada em uma casa noturna consumindo bebida alcoólica.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.