Mulheres são detidas com 3,5 kg de cocaína nos aeroportos de Tefé e Manaus

A Polícia Federal prendeu duas mulheres em flagrante delito, na manhã de ontem (10/03), com mais de 3,5kg de substância com características similares a cloridrato de cocaína em dois aeroportos do Amazonas.

A primeira foi presa com mais de 1.800g da droga no aeroporto de Tefé/AM. Após investigações da PF, houve a segunda prisão já no aeroporto Eduardo Gomes em Manaus/AM, com aproximadamente 1.800g da mesma substância.

Informações obtidas indicam que as suspeitas viajaram de São Paulo/SP para Tabatinga/AM, com a finalidade de receber a droga em questão, a qual seria proveniente da Colômbia, caracterizando assim possível tráfico internacional de entorpecentes.

Os policiais federais encontraram as referidas substâncias fixadas ao corpo das duas mulheres. Após exame preliminar de constatação, a droga foi arrecadada e remetida para a Superintendência da Polícia Federal em Manaus/AM, onde foi apreendida e será submetida a exame pericial definitivo.

A PF instaurou o devido inquérito policial mediante auto de prisão em flagrante das duas mulheres, indiciadas pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena prevista é de até 25 anos de reclusão, além de multa. O prazo para a conclusão da fase de investigação criminal é de 30 dias, podendo ser prorrogado.