No final de semana, 17 pessoas são presas no interior do estado

Em municípios do interior do estado, 17 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos pela Polícia Mlitar do Amazonas (PMAM) entre a sexta-feira, dia 02, e a madrugada desta segunda-feira, dia 05 de outubro.

As ações resultaram na apreensão de 31 porções de entorpecentes e na captura de uma foragida da justiça.

Policiais militares receberam uma denúncia anônima de que no campo do viver melhor, em Codajás, um homem estava comercializando drogas. Ao chegarem ao local, os militares encontraram 15 porções de entorpecentes e uma balança de precisão.

No município de Tefé, policiais militares prenderam dois homens e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas. Com o trio, foram encontradas 13 porções de cocaína e duas porções médias do mesmo entorpecente.

Um homem de 27 anos foi preso no município de Coari, por porte ilegal de arma de fogo e roubo. Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que o suspeito havia roubado um mercadinho no bairro Santa Helena. Com ele foram encontrados cinco celulares, um revólver calibre 38 e nove munições intactas.

Ainda no município de Coari, uma mulher de 29 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio e roubo foi presa por policiais militares do 5º batalhão da Polícia Militar (BPM).