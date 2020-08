No interior do AM, PM prende quatro pessoas envolvidas em ações criminosas

Durante patrulhamento realizado na manhã de ontem (20/08) e a madrugada de hoje (21/08), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu quatro pessoas e apreendeu três adolescentes suspeitos de envolvimento nos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, maus-tratos, e perturbação ao sossego no interior do estado.

Foi apreendida uma arma de fogo com sete munições, 142 porções de entorpecentes e R$ 279 em espécie. As ocorrências foram registradas nos municípios de Atalaia do Norte, Boca do Acre, Carauari, Manacapuru e Humaitá.

Militares do 1º Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município de Atalaia do Norte prenderam um idoso de 89 anos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. O homem estava com uma espingarda calibre 16 ameaçando moradores de uma comunidade indígena. Com o infrator foram encontradas sete munições intactas. Ele foi levado à 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Na tarde de ontem, um homem de 45 anos foi preso pela 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo apresentava atitudes suspeitas e, com ele, os policiais apreenderam 42 porções de oxi, R$ 162 em espécie, dois celulares e uma motocicleta Honda Biz sem restrição de roubo. Ele foi levado ao 65° DIP.

No município de Humaitá, dois adolescentes foram apreendidos pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os dois estavam na rua Monteiro, localizada no Centro da cidade, e apresentavam atitudes suspeitas. Com a dupla, os militares apreenderam 110 gramas de maconha. Os dois foram levados para Delegacia Interativa de Humaitá (DIH) para os procedimentos cabíveis.

Em Manacapuru, um homem de 23 anos foi preso suspeito de cometer o crime de maus-tratos aos seus filhos. A prisão do criminoso ocorreu na rua Cleto Barroso. Os militares conduziram o infrator para Delegacia Interativa do município.