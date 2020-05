No interior, PM prende quatro pessoas e apreende três dúzias de madeira ilegal

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu quatro pessoas e apreendeu um adolescente durante ações no interior do estado. As prisões se deram em decorrência dos crimes de estupro de vulnerável, furto e transporte ilegal de madeira, nos municípios de Boa Vista do Ramos, Maués, Iranduba, Envira e Uarini. Em Tabatinga, um veículo roubado foi recuperado.

Em Boa Vista do Ramos, um homem de 49 anos foi preso após denúncias de que ele havia estuprado a própria filha, uma adolescente de 13 anos, na residência onde ele morava. Ele foi conduzido à delegacia do município, onde foi flagranteado por estupro de vulnerável.

Em Maués, um homem de 35 anos foi agredido por populares após ser flagrado furtando uma embarcação que estava próxima ao Mercado Municipal. A guarnição foi chamada e o suspeito, que já estava bastante debilitado, foi encaminhado ao hospital, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, ele foi conduzido à 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi flagranteado por furto.

Policiais militares de Uarini intensificaram a fiscalização fluvial em área que dá acesso ao município após receberem denúncias de que à noite havia um fluxo intenso de embarcações que passavam pelo local transportando material ilegal. Em uma embarcação abordada, os policiais prenderam um homem de 25 anos que estava transportando três dúzias de madeira nobre. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia do município.

Foto: Divulgação/SSP-AM