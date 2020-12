Objetos roubados do CETI, em Tefé, são recuperados pela PM

Diversos objetos, que foram roubados do Centro de Ensino de Tempo Integral -CETI localizado na Estrada da Cerâmica em Tefé/AM, foram recuperados pela Polícia Militar.

Os Policiais Militares foram informados via 190 que o vigia do CETI, de iniciais E. C. M de 51 anos, havia sido agredido por vários indivíduos, sendo amarrado e torturado. Em seguida foi feito deslocamento e no local foi constatado a veracidade da informação.

Várias buscas foram realizadas nas adjacências da escola e encontrados os seguintes materiais: Um motor bomba marca W22 cor azul; um motor bomba marca EBERLE cor azul; um motor bomba marca WEQ cor azul;03 caixas com luminárias LED; uma caixa com vários objetos como trincos de fechaduras, torneiras, acessórios de banheiro, engates, sifão; vários pedaços e cabos elétricos.

Os infratores já haviam se evadido do local e os materiais que estavam sob responsabilidade da empresa NJ Construtora foram apresentados na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação