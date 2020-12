Oito tabletes de skunk são apreendidos no porto de Tefé

Policiais militares da Força Tática e do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Tefé apreenderam, na manhã da última terça-feira (08/12), oito tabletes de substância entorpecente, supostamente maconha do tipo skunk, no porto daquele município, localizado a 523 quilômetros de Manaus.

Os policiais receberam uma denúncia via Centro de Comunicação Operacional da Polícia Militar (Cecopom), por volta das 10h40, informando que sacas de fibra haviam sido abandonadas por um homem próximo à balsa do porto da cidade. Testemunhas informaram que o suspeito teria tentado embarcar com a mercadoria e que, sem sucesso, abandonara a suposta encomenda no porto.

Uma equipe policial da Força Tática se dirigiu até o endereço informado para averiguar a veracidade dos fatos e, após revistas no local, encontrou oito tabletes de substância entorpecente, supostamente maconha do tipo skunk, que estavam em cinco sacas de banana, entre as frutas. O material tinha peso de cerca de 8,680 quilogramas no total.

Algumas pessoas que estavam no local foram interrogadas pelos policiais em relação à identidade do indivíduo que teria abandonado o material ilícito no local, mas ninguém conhecia ou soube informar quem era o suspeito.

Diante dos fatos, o material ilícito apreendido foi conduzido para a 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé para os procedimentos cabíveis previstos em lei. O delegado da 5ª DIP informou que uma investigação será aberta para identificar e prender o responsável pelos entorpecentes.