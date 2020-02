Pirarucu ilegal é apreendido durante operação em Maraã/Am

Cerca de 989 kg de pirarucu foram apreendidos por policiais militares, durante a Operação Porto Seguro, na terça-feira, 11, em Maraã/Am.

Conforme as autoridades policiais, os policiais estavam realizando diversas ações no Porto da cidade de Maraã, e ao revistarem o Barco Almirante Azevedo, que faz linha de Manaus à Japurá, lograram êxito na apreensão de 989 kg de pirarucu (arapaima gigas).

O pirarucu estava armazenado no frigorífico do barco e outra parte no porão. O responsável do pirarucu havia ficado em Japurá e o proprietário do barco estava transportando o pescado em desacordo com a legislação ambiental.

Em seguida a guarnição acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que notificou o proprietário do barco.

O produto foi apreendido e apresentado no 60° DIP para as providências cabíveis. Posteriormente, o produto foi doado as instituições de caridade através da Secretaria de Ação Social.

Foto: Divulgação/PM