Piratas de Rio: Operação conjunta da PM recupera lanchas furtadas em Tefé

Após receber denúncias informando que os piratas teriam escondido as lanchas com motores potentes que foram roubadas nas cidades de Codajás, Tefé e Coari para serem usadas nas ações de pirataria, policiais militares do 3º BPM/Tefé saíram em diligência pelo Rio Solimões, em direção ao município de Coari, no mesmo instante em que policiais do 5º BPM também realizavam buscas pelo Rio Copeá, onde foram encontradas 4 (quatro) lanchas entre as comunidades Paracuúba, São João do Moura e Comunidade do Rio Piteira.

Foram feitas ainda diligências nos rios Tambaqui, proximidades do Catuá, e adjacências. Entre as lanchas encontradas pelos policiais duas haviam sido roubadas na cidade de Tefé, sendo um bote de alumínio de 8 metros denominada “Maria Eduarda”, equipada com um motor de popa de 250HP, marca Suzuki, e outra um bote de 5 metros de fibra, equipado com um motor de 115HP, marca Yamaha denominado “Lima Color”.

Essas duas lanchas teriam sido roubadas pelos elementos conhecidos por “Douglas” e “Dominguinhos do Piteira”. As outras lanchas foram conduzidas para Coari/AM, pois foram roubadas daquela cidade. As lanchas “Maria Eduarda” e “Lima Color” foram trazidas em reboque para a cidade de Tefé, para que sejam restituídas aos seus proprietários.

Na operação foram coletadas informações sobre os piratas de rio que atuam na região, corroborando com as denúncias outrora colhidas nas cidades de Tefé e Coari. Foram citados os nomes de Wugercirley apelidado de “Gambiarra”, sendo ele o líder de um dos bandos, juntamente com “Manel do Lago São Gabriel”, “Coca do Moura”, “Chico Doca”, “Elcinho do Mangueirão”, “César Peruano”, “Pretinho”, “Jeová”, “Gordinho” entre outros, atuando em dois bandos que roubam nos rios Solimões, Copeá, Japurá, Auti Paraná, Tambaqui Piteira e Catuá. Todos utilizando as lanchas equiparadas com motores potentes e armamentos pesados financiados por traficantes da região quem têm estadias em Tefé e Coari.

As duas lanchas trazidas para Tefé foram apresentadas à autoridade policial da Delegacia Interativa de Tefé para formalização dos procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3º BPM/Tefé / Foto: Divulgação