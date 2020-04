PM apreende 6kg de skunk dentro de sacas com tucumãs em Jutaí

Um pouco mais de 6kg de drogas foram apreendidas dentro de sacas de fibra no meio de tucumãs no porto do município de Jutaí. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (16).

Conforme a polícia militar, as equipes estavam realizando policiamento ostensivo no porto da cidade e receberam denúncias via linha direta informando que em uma embarcação vinda de Tocantins estava sendo transportado drogas.

A guarnição atentamente preparou-se para abordar a embarcação, FB Maria Monteiro. Conforme a denúncia, a droga estava escondida em sacas de fibra no meio de tucumãs e ia com destino à Manaus.

Durante a abordagem, foi constatado que a denúncia era verdadeira, sendo encontrado 06 tabletes de substância entorpecente supostamente do tipo skunk pesando 6.386 kg.

Após diligências no barco, o proprietário da droga não foi identificado. Os tabletes foram apreendidos e apresentados no 56° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.