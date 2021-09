PM apreende mais de 2 Kg de maconha no porto do município de Maraã

Em uma embarcação que tinha como destino Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu dois tabletes de substância entorpecente com característica de maconha, tipo skunk. A apreensão ocorreu neste sábado (04/09), no Porto do município de Maraã, no interior do Amazonas.

Os Policiais militares do 3° Grupamento da Polícia Militar (3° GPM/ 3° BPM), por volta de 12h30, realizavam uma revista de rotina na embarcação, que faz linha Japurá/Maraã/Manaus, e ao verificar o forro de um dos camarotes foram encontrados os dois volumes.

No momento da revista não foi possível localizar ou identificar o locatário do camarote ou quem estava transportando o produto ilícito, pois se encontrava vazio. O entorpecente foi pesado totalizando 2,152 quilos.

Diante dos fatos, a droga foi encaminhada para a autoridade policial na 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã, para os procedimentos cabíveis.

