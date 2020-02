PM detém dupla em posse de arma de fogo e munições em Fonte Boa

Policiais do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) detiveram, na manhã desta quinta-feira (20/02), dois homens de 33 e 49 anos, em posse de arma de fogo e munições. A ação aconteceu na rua Barnabé Gomes, no município de Fonte Boa (a 677 km de Manaus em linha reta).

Durante patrulhamento, os policiais depararam-se com um homem que estava em posse de uma espingarda calibre 20. Ao ser abordado, ele tentou fugir e foi alcançado. Em seguida, no local, outro suspeito foi detido, após relatar ser o dono da arma.

Durante questionamentos aos envolvidos, foi informado pelo dono da arma que na residência de seu primo existia uma quantidade de dez cartuchos. A equipe foi ao local e realizou a apreensão.

Os dois suspeitos foram encaminhados à 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PM