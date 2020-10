PM prende cinco pessoas por tráfico de drogas no interior do estado

Nas últimas 24 horas, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) registrou a prisão de cinco infratores em municípios do interior do estado. As prisões estão relacionadas ao crime de tráfico de entorpecentes.

Nas ocorrências, foram apreendidas 550 gramas de cocaína, 80 barrinhas de maconha prensada, 41 porções de drogas, além de arma e dinheiro. As prisões e apreensões ocorreram nas cidades de Alvarães, Caapiranga, Careiro, Coari, Ipixuna e Tabatinga.

Dois homens de 31 e 21 anos foram presos por militares do Careiro Castanho com 500 gramas de cocaína escondidas em uma sacola, dentro de um carro, onde também estava a quantia de R$ 109 em espécie.

Já em Ipixuna, foram apreendidas 60 barrinhas de maconha prensada escondidas em uma área de mata e em uma casa. Dois homens foram presos nesta ação e encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari prenderam um homem de 22 anos na rua Agenor Lacerda, bairro Pera 1. Com ele, foram encontradas 39 porções de drogas, como pasta base de cocaína e maconha.