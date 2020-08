PM prende cinco suspeitos de crimes em municípios do interior

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu cinco pessoas e apreendeu um adolescente no interior do estado entre ontem (04/08) e esta quarta-feira (05/08). Foram apreendidos mais de 14 quilos de drogas, uma arma de fogo e outros produtos de origem ilícita. As ocorrências registradas nos municípios de Humaitá, Ipixuna, Tabatinga e Tefé estão ligadas aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo qualificado.

Na madrugada de hoje (05/08), o 8º Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município de Ipixuna prendeu três homens por roubo qualificado. O trio estava em um veículo roubando combustível de uma usina de energia. No interior do carro foram encontrados oito galões de óleo diesel.

Em Tabatinga, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito estava ameaçando o genro dele, de 23 anos, com uma espingarda calibre 16.