PM prende homem por estupro contra criança de 12 anos, em Japurá

Policiais militares do 4° Grupamento da Polícia Militar (GPM), subordinado ao 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na quarta-feira (26/05), por volta das 10h, detiveram um homem de 47 anos, apontado como autor de estupro cometido contra uma criança de 12 anos, ocorrido na Estrada do Paraíso, Centro da cidade de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus).

Os policiais foram acionados pelo Conselho Tutelar do município para realizar a prisão do indivíduo, que ainda se encontrava no local do crime, depois que a mãe da vítima fez a denúncia do crime praticado contra sua filha ao órgão municipal.

A equipe foi ao local e deu voz de prisão ao suspeito, que foi reconhecido pela vítima e pela mãe. Ele foi encaminhado ao 59° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Japurá, onde se encontra à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PM