PM retira de circulação 11 armas de fogo e um simulacro nas últimas 24 horas

A Polícia Militar do Amazonas apreendeu 11 armas de fogo e um simulacro de arma de fogo de quarta-feira (22/07) até esta quinta-feira (23/07). As ações que resultaram nas apreensões aconteceram nas zonas oeste e centro-sul da capital e nos municípios de Tefé, Iranduba e Manacapuru.

As apreensões aconteceram após patrulhamentos, denúncias anônimas e abordagens de rotina realizadas pelas equipes de plantão. No total, foram apreendidas duas armas de fogo modelo garrucha, duas munições calibre 12, um simulacro de arma de fogo, uma pistola 380 com 13 munições intactas, uma pistola PT 840 de calibre 40, três munições intactas também de calibre 40, três espingardas de calibres 36, 32 e 16, oito cartuchos intactos, além de uma arma de fogo de fabricação caseira, uma munição de calibre 28 intacta, duas espingardas de calibres 16 e 36 e uma arma de fogo do tipo pistola com numeração aparente e 13 munições intactas.

As ações foram realizadas pelas equipes das 12ª e 22ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicom), Força Tática, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), 2º

e 3º Batalhões de Polícia Militar (BPM) e 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).