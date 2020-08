Polícia apreende 13 tabletes de droga dentro de sacas de farinha em Tefé

Policiais militares apreenderam 13 tabletes de supostamente pasta base cocaína nesta terça-feira (4), dentro de sacos de farinha no porto do município de Tefé.

Conforme a polícia, a apreensão ocorreu por volta das 11h45, quando receberam denúncia através de uma testemunha que relatou ter percebido uma movimentação estranha no porto da cidade e que poderia se tratar de algum ilícito.

Assim que chegaram no porto, os policiais foram direto ao local indicado e deparam-se com dois sacos contendo farinha deixados num banco do ponto dos mototaxistas.

Ao coletar informações com os tripulantes de uma embarcação que faz linha de Tefé para Manaus, souberam que um homem com roupa de mototaxista tentou deixar três sacas com farinha no setor de encomendas do barco. Porém, os responsáveis do setor perceberam algo estranho e não quiseram receber a encomenda e pediram para que o mesmo retirasse aqueles sacos da embarcação.

Então, segundo a testemunha, o indivíduo suspeito deixou os dois sacos de farinha no ponto dos mototaxistas e levou um dos sacos na garupa de sua motocicleta. Ao ser feita a averiguação nas duas sacas deixadas foram encontrados, em meio a farinha, 13 tabletes de possíveis entopecentes tipo pasta base de cocaína. Os sacos estavam identificados com o nome de Jéssica da Silva e os tabletes tinham a letra ‘F’ gravada.

O material apreendido foi conduzido e apresentado na Delegacia Interativa de Polícia de Tefé com o peso de 14 kg, para os procedimentos cabíveis.