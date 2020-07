Polícia apreende 76 kg de drogas em Tabatinga; três pessoas foram presas

Três pessoas, de 25, 24 e 23 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (13) com 76 kg de drogas no município de Tabatinga, região do Alto Solimões.

Conforme a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), uma equipe estava em patrulhamento pelo bairro Brilhante, quando avistou dois indivíduos caminhando. Ao realizar a abordagem, um desses homens estava com uma mochila contendo 20 tabletes de substâncias entorpecentes.

Em seguida foi perguntado a origem desse material entorpecentes, e os mesmos indicaram uma residência no bairro onde estaria o restante do material ilícito. Ao realizar revista no imóvel foi encontrado diversos tabletes de substâncias entorpecentes do tipo pasta base e cocaína, totalizando 76 kg.

Diante disso, a proprietária do imóvel e os dois indivíduos receberam voz prisão e foram conduzidos a Delegacia Regional do municipio de Tabatinga onde foi lavrado o devido flagrante.