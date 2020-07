Polícia apreende dois quilos de drogas em embarcação vinda de Tefé

Policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), apreenderam dois quilos de droga em uma embarcação no município de Manacapuru na madrugada desta quinta-feira (9).

Conforme a assessoria da Polícia Civil, um homem não identificado, jogou dois tabletes de drogas, no interior de uma embarcação que estava atracada no porto daquela cidade. Ao perceber a aproximação de policiais civis, ele se evadiu do local.

Conforme relato dos investigadores, equipes do Denarc, com apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA), que estavam no local para averiguar denúncia sobre uma foto que circulava na internet, mostrando que num carro da Guarda Municipal de Tefé, constava material entorpecente.

Próximo ao veículo, que estava na embarcação seguindo para capital, foi encontrado os dois tabletes de droga, já mencionados.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para dar andamento às investigações acerca do caso. Ninguém foi preso.

*Com informações da assessoria/Foto: Reprodução/Redes Sociais