Polícia Militar de Japurá apreende tablete de substância entorpecente. Policiais militares do 4º Grupamento de Polícia Militar (GPM) apreenderam, na noite do último domingo (29/11), um tablete de substância entorpecente no município do interior do Amazonas.

Por volta das 20h, a equipe policial de Japurá realizava patrulhamento ostensivo de rotina quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita. O homem apresentou bastante nervosismo quando percebeu a aproximação da viatura policial. A equipe tentou abordar o suspeito, que fugiu, deixando um saco plástico para trás.

A guarnição recolheu o saco plástico do chão e, ao verificar seu conteúdo, constatou que havia um aparelho celular e um tablete de substância entorpecente supostamente maconha prensada pesando cerca de 1,030 quilo.

Diante dos fatos, o material ilícito apreendido foi levado para o 59º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis previstos em lei.

*Com informações da PM/Foto: Divulgação