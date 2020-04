Polícia prende sete pessoas e apreende dois adolescentes no interior

Durante a quinta-feira (16/04) e a madrugada desta sexta-feira (17/04), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu sete pessoas e apreendeu dois adolescentes, no interior do estado. As prisões ocorreram pelos crimes de furto e tráfico de drogas, nos municípios de Maués, Humaitá, Manacapuru, Envira, Benjamin Constant e Alvarães. Durante as ações, os policiais também conseguiram apreender porções de substância entorpecente, dinheiro, balanças de precisão e celulares.

Em Maués, os policiais militares receberam a informações de que havia um homem vendendo drogas em uma região de mata no bairro Donga Michiles. A guarnição se deslocou ao endereço indicado e encontrou o homem de 20 anos. Com ele foram encontradas porções pequenas de skunk, cocaína, maconha e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão. O suspeito foi levado à 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi flagranteado por tráfico de drogas.

Após denúncias anônimas de que na rua José Mendes, no bairro Santa Rita, no município de Envira, havia um ponto de comercialização de entorpecentes, uma guarnição da PM foi até o local verificar a denúncia. Ao chegar, deparou-se com um jovem de 19 anos e um adolescente de 16 anos. Com eles, os policiais encontraram pequenas porções de maconha. Diante dos fatos, o jovem de 19 anos foi encaminhado à delegacia do município, onde foi flagranteado por tráfico de drogas, e o adolescente foi levado ao Conselho Tutelar do município.

Por volta das 15h30 de quinta-feira, uma guarnição de patrulhamento fluvial do município de Alvarães fez abordagem a uma embarcação pequena, tipo rabeta, que estava nas proximidades da Comunidade Porto Nazaré. Durante a abordagem aos dois homens que estavam conduzindo a embarcação, os policiais encontraram 11 porções de pequenas substâncias de entorpecente tipo skunk e uma quantia de R$ 12.372 em espécie que, ao serem questionados sobre a posse do alto valor, afirmaram que seria para comprar mais drogas no município. Os suspeitos foram levados à 57ª DIP, onde foram flagranteados por tráfico de drogas.

Apreensão de drogas

Por volta das 22h30, os policiais militares do município de Jutaí, foram informados de que havia sido deixado no setor de encomendas da embarcação F/B Maria Monteiro, durante uma escala no município de Tonantins, um saco de fibra com tucumãs que também conteria drogas. Quando a embarcação chegou ao porto do município, os policiais fizeram a busca pela mercadoria e, além dos frutos regionais dentro do saco de fibra, foram e encontrados seis pacotes de droga tipo maconha. O material apreendido foi levado à delegacia do município.