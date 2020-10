Policiais da Base Arpão apreendem mais de 700 kg de pescado ilegal e uma arma de fogo

Durante abordagem a embarcações que passam pelo Rio Solimões, os policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam, na noite desta segunda-feira (05/10), 770 quilos de pescado ilegal. O material ilícito está avaliado em R$ 15 mil.

A apreensão ocorreu por volta das 22h, durante uma abordagem realizada na embarcação Alegria 1, que vinha do município de Carauari com destino à capital. Foram encontrados, no frigorífico da embarcação, 770 quilos de Pirarucu fresco ilegal. Já no porão, onde ficam guardadas encomendas e mercadorias, foi encontrada uma espingarda calibre 28.

Não houve prisão. O material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base através do WhatsApp (092) 98435-6203.