Policiais detêm quatro adolescentes em posse de simulacro em Tefé

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na noite de quinta-feira (17), apreenderam quatro adolescentes, sendo um de 13, dois de 16 anos e um de 17 anos, no bairro do Abial, no município de Tefé, distante a 522 km de Manaus.

Os policiais, ao prestar apoio à equipe da Secretaria de Obras do município, que realizava manutenção em uma ponte, avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita na praia indo em direção ao bairro Colônia Ventura.

Foi feita a aproximação e na abordagem às quatro pessoas foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma arma branca (faca), que possivelmente seriam usados para cometerem crimes.

Diante dos fatos os adolescentes foram apreendidos e conduzidos para a Delegacia Interativa de Tefé para os procedimentos cabíveis ao fato.

Foto: Divulgação/PM