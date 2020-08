Policiais militares detêm jovem que transportava drogas em embarcação, em Alvarães

Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), por meio do 1º Grupamento da Polícia Militar (GPM), com o apoio de investigadores da Polícia Civil e agentes da Guarda Municipal, detiveram na madrugada desta terça-feira (11/08) um jovem de 18 anos por tráfico de drogas em uma embarcação no município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus). Com ele, os policiais apreenderam 15 tabletes de supostamente maconha tipo skunk. Por não ter comandante, a embarcação também foi apreendida.

Os policiais receberam denúncia anônima informando que uma pessoa estaria transportando uma grande quantidade de drogas em uma embarcação vinda do município de Japurá. De posse das informações foi montada uma operação conjunta e, por volta de 0h30, os policiais conseguiram abordar no rio Japurá a embarcação, que foi conduzida até o porto de Alvarães.

Durante as buscas e revistas no interior da embarcação e nas bagagens dos passageiros, os policiais identificaram uma mala contendo os 15 tabletes de possivelmente skunk. Duas testemunhas apontaram um homem de 18 anos como proprietário da referida mala. Indagado, ele confessou que estava transportando a droga, que seria entregue a um desconhecido no porto de Manaus, e que receberia a quantia de R$ 4 mil pelo serviço.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido à 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, para os procedimentos legais. Os policiais constataram também que a embarcação estava sem comandante, por isso acionaram a Marinha do Brasil, que realizou a apreensão da mesma.

Foto: Divulgação/PMAM