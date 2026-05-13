Professor é investigado por assediar alunas e enviar mensagens sexuais em Tapauá

Um professor da rede pública de ensino, de 54 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas sob a suspeita de cometer assédio sexual contra alunas adolescentes no município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus). Nesta segunda-feira (11), foram cumpridos mandados de busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados telemáticos do suspeito.

As investigações, conduzidas pela 64ª DIP, começaram após denúncias encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Segundo o delegado Alexandre Assis, o professor utilizava sua posição de autoridade e o ambiente escolar para aliciar as menores.

Modus Operandi e Mensagens Libidinosas

De acordo com a polícia, o suspeito seguia um padrão de comportamento para cercar as vítimas: o envio de mensagens de cunho libidinoso por aplicativos, além de abordagens físicas e atitudes inapropriadas tanto dentro da escola quanto em vias públicas.

“Até o momento, identificamos duas vítimas. O indivíduo se valia da função de educador para realizar esses aliciamentos”, explicou o delegado.

Investigação Avança

Com a autorização da Justiça, os policiais realizaram buscas na residência do professor e apreenderam dispositivos que passarão por perícia. O objetivo da quebra de sigilo é extrair mensagens e mídias que possam revelar a real extensão dos crimes e identificar se há outras adolescentes que também foram vítimas do suspeito.

“Nossa meta é garantir a proteção integral dessas jovens e dar uma resposta firme à comunidade de Tapauá contra esse tipo de comportamento no ambiente de ensino”, afirmou Alexandre Assis.

Procedimentos

O material apreendido será analisado e o professor segue sendo investigado no âmbito do inquérito policial. A Polícia Civil reforça a importância de que outras possíveis vítimas ou testemunhas procurem a delegacia local para formalizar novas denúncias.