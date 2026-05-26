Professor é preso após menina de 11 anos contar à mãe que era estuprada em escola em Tabatinga

Um professor de 52 anos foi preso na segunda-feira (25), em Tabatinga, após uma estudante de 11 anos denunciar à mãe que sofria abusos sexuais dentro da escola onde estudava.

Segundo a Polícia Civil, a menina revelou que não suportava mais o medo causado pela situação e decidiu contar o caso à família.

As investigações apontam que o professor apalpou o corpo da estudante em mais de uma ocasião. Depois do relato da vítima, a mãe procurou a polícia e a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga iniciou as investigações.

Além disso, durante o depoimento, a menina informou que outras colegas também poderiam estar passando pela mesma situação.

Com isso, a polícia realizou escuta especializada com outras estudantes e se reuniu com a direção da escola para aprofundar as apurações.

“Após a formalização da denúncia, iniciamos as investigações e identificamos outras quatro estudantes que também podem ter sido vítimas do investigado. Além disso, há indícios de que ele tenha praticado a mesma conduta contra outras alunas, tanto na atual instituição de ensino onde leciona quanto em escolas anteriores”, afirmou o delegado Igor Nunes.

O suspeito responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.