Quatro são presos por tráfico e associação criminosa durante operação em Nhamundá

Quatro pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa foram presas durante uma operação realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) no município de Nhamundá, a 383 quilômetros de Manaus. A ação ocorreu na quinta-feira (28) e contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo a polícia, os suspeitos, com idades entre 25 e 45 anos, foram alvos de mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. A operação integra a iniciativa nacional Brasil Contra o Crime Organizado: Protetor das Fronteiras, desenvolvida em parceria entre os governos Federal e Estadual para combater facções e atividades ilícitas na região.

Além das prisões, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados. Durante as diligências, foram apreendidos entorpecentes, veículos e aparelhos eletrônicos que devem auxiliar no avanço das investigações.

As prisões foram realizadas nos bairros Gilberto Mestrinho e Santo Antônio. Após os procedimentos na delegacia, os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça e responderão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.