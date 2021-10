Rocam prende homem e apreende submetralhadora e munições em Tabatinga

Polícias militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na noite do último domingo (10/10), um homem de 20 anos em posse de uma submetralhadora e 17 munições intactas. A prisão e as apreensões ocorreram durante a operação Hórus no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Por volta das 19h, a equipe da Rocam abordou o suspeito, que conduzia uma motocicleta com restrição de roubo. Durante a abordagem, o homem informou que ele e o comparsa guardavam armas de fogo em uma área de invasão na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. As equipes foram até o local e encontraram a submetralhadora que estava escondida em uma mochila. O suposto comparsa do indivíduo não foi encontrado no local.

A Rocam ainda apreendeu 15 munições calibre PT40 intactas e duas munições calibre 9 milímetros, também intactas, além de três carregadores de pistola e submetralhadora. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 15 mil.

O infrator, juntamente com o material ilícito apreendido, foi levado à delegacia de Tabatinga.

Foto: Divulgação/SSP