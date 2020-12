Tefé: Após tentativa de assalto, dois homens recebem o carinho de populares, antes de serem presos pela PM

Policiais Militares do 3° Batalhão de Polícia Militar por volta das 16h30min do dia 28/12/2020 em ação conjunta com Guardas Civis Municipais detiveram dois indivíduos por assalto. O fato ocorreu em uma loja de Material de Construção situada a Avenida Brasília, bairro Juruá em Tefé-AM, a 522 Km de Manaus.

A informação chegou até os Policiais através de mototaxistas que perceberam uma aglomeração de pessoas no local do fato e disseram que havia um assalto em andamento na referida loja. Quando os Policiais chegaram no local depararam-se com uma vítima [neto do dono da loja], alvejada por disparo de arma de fogo na região clavicular e um dos meliantes já imobilizados e com lesões causadas por populares.

Um dos assaltantes estava vestido com uma camisa de uma das associações dos mototaxistas de Tefé, essa situação não foi elucidada mas ao que indica é que era apenas para disfarce. Os Policiais Militares fizeram buscas e encontraram a arma de fogo e um dos assaltantes nas dependências da loja, e o outro que por pouco também não foi linchado, se encontrava detido no prédio da guarda municipal que fica próximo do local do fato.

Os infratores foram encaminhados ao Hospital da cidade para atendimento médico devido as lesões provenientes da ação dos populares e posteriormente foram apresentados na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé juntamente com a arma e uma motocicleta marca Honda, modelo Titan de cor vermelha para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação